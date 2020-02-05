СБУ заблокировала поставки неисправных комплектующих для танков Т-64 и Т-80

Коммерческая фирма осуществила "косметический ремонт" танковых агрегатов, которые уже были в использовании, и хотела получить за эту "работу" почти 2,5 миллиона гривен.

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала поставки неисправных агрегатов на ГП «Харьковский бронетанковый завод», который занимается ремонтом и техническим обслуживанием военной техники для нужд украинской армии.

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В частности, оперативники спецслужбы установили, что летом 2019 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области осуществила поставку трансмиссий для танков Т-64 и Т-80.

Согласно условиям контракта, государство должно было уплатить за агрегаты почти 2,5 миллиона гривен. В то же время, по выводам экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, поставленные запасные части являются технически неисправными. Установлено, что вместо отправки новых комплектующих коммерсанты осуществляли «косметический ремонт» танковых агрегатов, которые уже были в использовании. В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам ремонта и хранения некачественных деталей, а также в помещениях фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе.

Во время следственных действий изъяты контрафактные запчасти для бронированной техники для фальсификации серийных номеров, бухгалтерская документация, печати и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.

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