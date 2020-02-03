В Одесской области задержан иностранец, доставлявший кокаин в Молдову через Украину

Злоумышленник взят под стражу сроком на два месяца. Ему также определен залог в размере 420 тысяч гривень.

В Одесской области на госгранице задержан иностранец, доставлявший кокаин в Молдову через Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управлении Госпогранслужбы Украины, в пункте пропуска «Кучурган - Первомайск» правоохранители задержали гражданина Молдовы, который намеревался через государственную границу Украины переместить наркотические средства и психотропные вещества, среди которых - амфетамин и кокаин.

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Как отмечается, этот злоумышленник – сообщник другого гражданина Молдовы - организатора этой преступной схемы, который ранее наладил почтовый канал контрабанды наркотиков и был задержан еще в октябре прошлого в Одессе.

Задержанный сейчас сообщник, оставаясь на свободе, продолжил вести наркобизнес. Он изменил схему контрабанды - пытался лично доставить наркотики клиенту из Молдовы.

Как сообщает Управление СБУ в Одесской области, задержали 32-летнего наркодилера при попытке перемещения через госграницу более 120 граммов кокаина и амфетамина, которые он спрятал в своих личных вещах.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию наркотрафика.

Согласно решению Приморского райсуда Одессы, злоумышленник взят под стражу сроком на два месяца. Ему также определен залог в размере 420 тыс. грн.