В Тернопольской области расследуют действия водителя, высадившего из автобуса двух подростков с льготными билетами

Водитель также будет отвечать за мелкое хулиганство – употребление нецензурной брани в отношении детей.

В Тернопольской области полиция выясняет, почему водитель автобуса с бранью высадил двух несовершеннолетних, которые имели право на бесплатный проезд.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 1 февраля водитель рейсового автобуса "Ривне-Черновцы" неправомерно высадил двух девушек из многодетной семьи, которые имели льготные билеты на проезд из Тернополя в Копиченцы.

Также решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за мелкое хулиганство – нецензурную лексику по тоношению к детям.

Правоохранители привлекут к проверке представителей Укртрансбезопасности, которые дадут оценку действиям водителя. Данный факт внесен в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событий.

Также в конце января в области был аналогичный инцидент. В частности, в Кременце водитель не пустил в салон двух несовершеннолетних девушек. Огласку инцидент получил после того, как тетя детей, которые живут без матери, написала об инциденте в «Фейсбуке». Женщина рассказала, что девушки возвращались из спортивного кружка, а в тот день, по ее словам, было 11 градусов мороза. Однако это не помешало водителю выгнать детей из салона и оставить мерзнуть на улице.