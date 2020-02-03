В Киеве горела электричка (фото)
В Киеве ликвидирован пожар в вагоне электрического поезда.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре в вагоне электрического поезда на территории вагонного депо на улице Качалова, что в Святошинском районе столицы, поступило пожарным в понедельник, 3 февраля, в 13:24.
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Установлено, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона с распространением огня на тамбур. После обесточивания поезда спасатели сразу приступили к тушению пожара.
В 13:52 пожар был локализован, а в 13:56 – ликвидирован.
В результате пожара поврежден туалет, закопчены помещения тамбура и частично вагона, сиденья не повреждены.
К тушению пожара были привлечено 5 единиц основной и специальной техники, а также 23 человека личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.
Как сообщал УНИАН, на территории депо в Дарницком районе столицы произошел крупный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.