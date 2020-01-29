В Тернопольской области мошенники выманили деньги, собранные на лечение пострадавших от взрыва детей

Правоохранители пытаются заблокировать счета мошенников, которым мать одного из пострадавших добровольно перечислила довольно большую сумму.

В Тернопольской области телефонные мошенники выманили у женщины более 360 тыс. грн, присланных благотворителями на лечение детей, пострадавших от взрыва газа 3 января этого года во время репетиции Рождественского вертепа.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 27 января около 13.00 к матери одного из пострадавших, на карточку которой люди присылали финансовую помощь, позвонил мужчина.

Он представился работником банка и убедил женщину, что суммы средств, которые поступают на ее счет, уже не помещаются на электронный кошелек. Затем предложил осуществить несколько манипуляций, в том числе, порекомендовал снять часть средств и перевести их на указанные им счета. Таким образом женщина на 17 тыс. грн через iBox пополнила мобильные телефоны нескольким абонентам.

После этого она, сняв со своего счета деньги, начала переводить их через банковский терминал на карточки, номера которых диктовал по телефону неизвестный.

Из-за превышения лимита банк заблокировал электронный кошелек, однако злоумышленник убедил женщину пойти в финансовое учреждение и разблокировать карту, что жительница Угринова и сделала. Работника банка насторожило количество и суммы переводов, однако женщина заверила его, что речь идет о благотворительности и данные суммы необходимо немедленно перечислить.

В результате осуществленных операций мать одного из пострадавших отдала неизвестному 365 тыс. грн. Обратилась в полицию потерпевшая лишь через полтора суток после преступления, когда поняла, что деньги отдала мошеннику.

По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, полицейские обратились к сотрудникам банковских учреждений с просьбой заблокировать похищенные средства. В настоящее время проводятся мероприятия по другим регионам Украины, чтобы установить преступников и привлечь их к ответственности.

«Преступление получило резонанс, находится на контроле главы Нацполиции. Мы проведем максимальные оперативные меры, чтобы вернуть деньги. По первоначальной информации, мошенники звонили из Днепропетровской области. Наши коллеги помогают в проведении следственных действий. Одна из версий - звонили из мест лишения свободы», - сказал Богомол.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 ч. 3 УК.

Как сообщал УНИАН, 3 января 8 детей в возрасте от 12 до 17 лет пострадали от взрыва газа во время репетиции Рождественского вертепа в селе Угринов Подгаецкого района. У всех пострадавших медики констатировали ожоги лица и конечностей I-II степени. Сегодня четырех уже выписали на амбулаторное лечение домой, еще четверо продолжают находиться в больнице.

По факту взрыва, к которому привела халатность работников во время сварочных работ на газопроводе, открыто уголовное производство.