СМИ узнали, как живет в СИЗО убийца 11-летней Даши Лукьяненко

Что касается свиданий с родственниками, то их за время его пребывания в СИЗО не было.

В настоящее время подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов сидит в общей камере.

Об этом "Пушкинской" рассказали в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

Сейчас подозреваемый находится в камере с общей массой заключенных. Жалоб или заявлений по поводу содержания от него не поступали. В камере, помимо Тарасова, содержатся еще три заключенных.

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Что касается свиданий с родственниками, то их за время его пребывания в СИЗО не было. Однако отмечается, что они не запрещены. Согласно законодательству, возможны три встречи в месяц на время от одного до четырех часов за раз.

Также в ведомстве добавляют, что Тарасов в СИЗО не работает. Он может это делать по собственному желанию и с разрешения суда или следователя, однако пока к труду он не привлекался.

Напомним, Даша Лукьяненко пропала 13 июня по дороге в танцевальный кружок в Одесской области. 19 июня ее тело нашли в выгребной яме во дворе частного дома Николая Тарасова. По данным следствия, он затащил девочку к себе в дом и пытался изнасиловать, но у него не состоялась эрекция. Тогда он ударил ребенка острым предметом, а чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в выгребной яме.

Николаю Тарасову инкриминируют сразу 4 статьи: покушение на изнасилование несовершеннолетней, незаконное лишение свободы, убийство ребенка и надругательство над телом погибшей. Ему грозит пожизненное заключение. Также прокуратура ходатайствовала о проведении комплексной психиатрической экспертизы Тарасова.

Отметим, что с декабря 2019 года дело рассматривает Раздельнянский районный суд. Пока состоялись всего три подготовительных заседания. Самым резонансным стало первое, где Тарасов заявил, что взять на себя вину в убийстве Даши его заставили правоохранители. Затем он перестал давать комментарии на эту тему.