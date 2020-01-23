В Луцке пьяная мать бросила младенца в коляске на улице – ребенка госпитализировали

Ребенок в коляске провела на улице без присмотра 8 часов.

В Луцке мать оставила малолетнего ребенка без присмотра в коляске на улице, а сама ушла со своим сожителем.

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Волынской области, сообщение о происшествии поступило вчера, около 22 часов.

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Неравнодушные горожане рассказали, что девочку без сопровождения взрослых нашли в коляске на улице Электроаппаратной.

По словам одного из инспекторов, выезжавших на вызов, девочка (2018 года рождения) была в легкой одежде.

«Нам сообщили, что она находилась на улице примерно с 14.00. Впоследствии ее забрали соседи и только через несколько часов сообщили в полицию", - рассказал инспектор Тарас Виливчук.

Полицейские двумя экипажами разыскивали родителей. Через некоторое время патрульные обнаружили на улице Ривненской мать с сожителем, которые имели признаки опьянения. Объяснить, где ее ребенок, женщина не могла. В наркодиспансере у женщины зафиксировали около 2 промилле алкоголя в крови.

Девочку доставили в инфекционную больницу. Как сообщили в медучреждении, угрозы жизни ребенка нет. Состояние ее здоровья еще проверяют.