В Одессе штурмовали квартиру, где пьяные супруги забаррикадировались с малолетними детьми

Двух девочек возрастом 1,5 и 4,5 года нужно было срочно изъять из семьи из-за угрозы их жизнью и здоровью.

В центре Одессы правоохранители штурмовали квартиру, в которой забаррикадировались пьяные супруги с двумя малолетними детьми.

Как сообщили УНИАН в службе по делам детей Одесского городского совета, сегодня ночью ее специалистам совместно с бойцами спецподразделения пришлось силовым методом проникать в квартиру, расположенную в Приморском районе города.

Причиной штурма послужило то, что малолетние дети находились в опасности, и их необходимо было срочно изъять из семьи.

Как сообщила и.о. начальника указанной службы Юлия Никандрова, случившееся вчера было спасательной операцией.

"Сотрудники территориального отдела службы по делам детей Одесского горсовета выехали на адрес социально неблагополучной семьи для немедленного изъятия двоих детей в связи с угрозой их жизнью и здоровью. Две девочки в возрасте 1,5 и 4,5 года", - сообщила Никандрова.

Как отмечается, мать детей и ее супруг находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Семья состоит на учете службы, как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Дети были в обносках, голодные, а в квартире - антисанитария.

По словам Никандровой, обычно в работе оперативных групп участвуют служба по делам детей, полиция, медики и центр соцслужб (коллегия специалистов).

"Сегодня же подключились ТОР (спецподразделение полиции тактико-оперативного реагирования), спецподразделение полиции "Полина" (занимается домашним насилием), сотрудники ГСЧС. Без них спасти детей было бы крайне сложно, поскольку родители забаррикадировались в квартире, и просьбу открыть двери полностью проигнорировали", - сообщила Никандрова.

В настоящее время дети уже переданы в соответствующее детское учреждение.

Волонтеры помогли оперативно обеспечить девочек одеждой, питанием и предметами личной гигиены.

"То, во что одеты дети, одеждой не назовешь", - акцентировала руководитель службы.

Напомним, ранее в Кривом Роге Днепропетровской области мать закрыла троих малолетних детей в квартире и исчезла.