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В Кривом Роге мать закрыла троих малолетних детей в квартире и исчезла

15:06, 14 ноября 2019
Происшествия
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Мать детей ищут уже два дня / tv5.zp.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Криворожского отдела полиции, информация о том, что в квартире плачут дети, поступила к правоохранителям от соседей днем 12 ноября.

Правоохранители вместе с сотрудниками городской службы по делам детей зашли в квартиру и обнаружили детей в возрасте 3, 2 лет и годовалого ребенка.

Годовалого ребенка доставили в больницу / фото 1kr.ua

Отмечается, что их мать не отвечала по мобильному телефону. Место ее пребывания по состоянию на сегодня неизвестно. Поиски продолжаются.

Старших детей отправили в центр социально-психологической реабилитации, годовалого ребенка – в детскую больницу для обследования.

По данным полиции, эта многодетная семья не состояла на учете как неблагополучная.

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Теги: #дети#квартира#мать#Кривой Рогпогода в Днепре