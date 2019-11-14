В Кривом Роге мать закрыла троих малолетних детей в квартире и исчезла
15:06, 14 ноября 2019Происшествия
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По данным полиции, многодетная семья не состояла на учете как неблагополучная.
Мать детей ищут уже два дня / tv5.zp.ua
В Кривом Роге Днепропетровской области мать закрыла троих малолетних детей в квартире и исчезла.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Криворожского отдела полиции, информация о том, что в квартире плачут дети, поступила к правоохранителям от соседей днем 12 ноября.
Правоохранители вместе с сотрудниками городской службы по делам детей зашли в квартиру и обнаружили детей в возрасте 3, 2 лет и годовалого ребенка.
Годовалого ребенка доставили в больницу / фото 1kr.ua
Отмечается, что их мать не отвечала по мобильному телефону. Место ее пребывания по состоянию на сегодня неизвестно. Поиски продолжаются.
Старших детей отправили в центр социально-психологической реабилитации, годовалого ребенка – в детскую больницу для обследования.
По данным полиции, эта многодетная семья не состояла на учете как неблагополучная.
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