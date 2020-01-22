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В Испании во время шторма "Глория" погиб украинец

10:48, 22 января 2020
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает испанское информационное агентство Europa Press со ссылкой на источники правоохранителей.

Тело мужчины нашли в муниципалитете Каркайшент (Валенсия). 

Как отмечается, тело украинца нашли без следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за погодных условий. Причины смерти исследуют.

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