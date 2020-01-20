В Днепропетровской области девушку изнасиловали на "собеседовании" (фото)

Правоохранители установили, что ранее мужчина уже был осужден за изнасилование и тяжкие преступления.

В Никополе Днепропетровской области мужчина заманил 22-летнюю потерпевшую в съемную квартиру, где изнасиловал, незаконно удерживал, а затем пытался убить.

Девушку спас случайный прохожий, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

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В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что жительница г. Покров разместила объявление в интернете о поиске работы. В ответ неизвестный мужчина позвонил ей и предложил работу по уходу за ребенком, после чего пригласил на собеседование в город Никополь.

14 января девушка приехала на собеседование и пришла по указанному адресу. Оказавшись в квартире, мужчина закрыл дверь, связал девушке руки и заклеил рот. Полицейские установили, что злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал девушку силой в квартире до следующего дня.

15 января утром он вывел ее из квартиры, провел к гаражам и пытался задушить. Случайный прохожий, который выгуливал собаку, помешал ему завершить преступление.

Преступник скрылся, но уже через несколько часов был задержан работниками полиции. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже был осужден за изнасилование и тяжкие преступления.

16 января следователем по согласованию с местной прокуратурой преступнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.15 ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), ч. 2 ст.152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и ч.1 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области 19 января вечером на свидании после интернет-знакомства мужчина изнасиловал и ограбил 20-летнюю девушку.