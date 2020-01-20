В Кривом Роге интернет-знакомство для 20-летней девушки закончилось изнасилованием и ограблением

Неизвестный мужчина, угрожая ножом, изнасиловал девушку и украл у нее мобильный телефон.

В Кривом Роге Днепропетровской области 19 января вечером на свидании после интернет-знакомства мужчина изнасиловал и ограбил 20-летнюю девушку.

Как сообщили УНИАН в отделе полиции Кривого Рога, инцидент произошел в Довгинцевском районе на улице.

«Неизвестный мужчина, угрожая ножом, изнасиловал девушку и украл у нее мобильный телефон. Она написала соответствующее заявление в полицию», - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, накануне девушка познакомилась в интернете с парнем и договорилась с ним о свидании. Пострадавшая утверждает, что на встречу пришел мужчина, непохожий по описанию в интернете, напал на нее и изнасиловал. Приметы своего обидчика девушка не запомнила.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 152 (изнасилование) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.