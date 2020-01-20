В Запорожской области в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин

Во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв, в результате которого мужчины скончались на месте происшествия.

В селе Лежине Запорожской области в результате взрыва гранаты в квартире дома погибли двое мужчин.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 19 января около 10:30 к правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из домов указанного села обнаружены тела двух мужчин.

На месте происшествия полицейские обнаружили тела хозяина квартиры и местного жителя, 1981 года рождения, с осколочными ранениями.

Отмечается, что сотрудники полиции изъяли металлические осколки корпуса гранаты «Ф-1», рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По информации правоохранителей, во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв, в результате чего оба мужчины скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины по дополнительной квалификации «несчастный случай». Продолжается досудебное расследование.