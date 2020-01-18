В Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал все взорвать (фото)

Во время досмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату «Ф-1» с запалом, а по месту его проживания – более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки.

Утром 17 января 31-летний житель Харькова позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители, прибывшие по вызову, изъяли у злоумышленника опасный предмет. С разрешения мужчины также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще свыше 400 боеприпасов.

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Во время досмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату «Ф-1» с запалом, а по месту его проживания – более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки.

Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 из зоны ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту проживания. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.

Изъятое направлено на исследование.

Следователем открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.