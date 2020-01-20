В Запорожской области угорела семья: погибли родители и двое детей

По предварительным данным, трагедия произошла в результате неисправности печного отопления.

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области, по предварительным данным, в результате неисправности печного отопления, погибли мужчина, женщина и двое детей, среди которых один несовершеннолетний. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, 20 января около 07:55 в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в городе Каменка-Днепровская обнаружено четыре трупа.

На месте происшествия работало руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа, эксперты, криминалистическая лаборатория.

Полицейские обнаружили трупы хозяев квартиры: мужчины 1970 г.р., женщины 1979 г.р. и их детей 2001 и 2005 годов рождения.

По предварительным данным, семья погибла в результате неисправности печного отопления и отравление угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.