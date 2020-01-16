В Киеве горящий мусоровоз сам приехал к пожарным (фото)

Спасатели быстро ликвидировали пожар, никто не пострадал.

В Днепровском районе столицы к пожарно-спасательной части подъехал мусоровоз, в котором возник пожар.

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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины в городе Киеве, инцидент произошел утром 16 января. Во время движения водитель грузовика увидел, что из контейнера для мусора идет дым. Мужчина решил не терять времени и подъехал к пожарной части, чтобы обратиться к спасателям.

Спасатели быстро ликвидировали пожар. Никто не пострадал, но огонь повредил контейнер для мусора. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в ночь на 16 января в популярном парке отдыха Одессы сгорела детская площадка с игровыми аттракционами.