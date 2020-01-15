Прорыв трубы возле Ocean Plaza: ремонтные работы затягиваются (видео)

Утром коммунальщики заменили 23 метра трубы, и длительное время укрепляли места аварии специальной смесью для предотвращения дальнейших провалов.

Коммунальщики продолжают латать дыру на Лыбидской площади в Киеве, откуда несколько дней назад из труб лилась горячая вода, затопившая, в частности, ТЦ Ocean Plaza и близлежащие магазины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас ремонтники на финальном этапе перед возложением асфальта: они разравнивают камни. По словам журналистов, отдыха у коммунальщиков почти не было.

Утром они заменили 23 метра трубы, и длительное время укрепляли места аварии специальной смесью для предотвращения дальнейших провалов.

Ремонтные работы продолжаются и возле Ocean Plaza. Еще несколько бригад коммунальщиков занимаются ликвидацией прорыва труб на других участках в Киеве.

Ранее коммунальщики уверяли, что последствия аварии на Лыбидской площади удастся ликвидировать к утру 15 января.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Также в КГГА сообщали, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, попавшей в место утечки теплоносителя, и прохожие.

14 января в КП «Киевтеплоэнерго» заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируется ликвидировать до утра 15 января. Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что движение транспорта возле Лыбедской площади будет возобновлено во второй половине дня 15 января.