Прорыв трубы на Лыбедской: коммунальщики закончили ремонт теплотрассы (видео)

Мэр Киева заверил, что движение транспорта возле Лыбедской площади будет возобновлено во второй половине дня 15 января.

Специалисты КП «Киевтеплоэнерго» ликвидировали повреждение теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza сегодня в 4.15.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В 4.15 утра «Киевтеплоэнерго» завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбедской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошла утечка горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

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По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Также в КГГА сообщали, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, попавшей в место утечки теплоносителя, и прохожие.

14 января в КП «Киевтеплоэнерго» заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируется ликвидировать до утра 15 января.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что движение транспорта возле Лыбедской площади будет возобновлено во второй половине дня 15 января.