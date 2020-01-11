Иран сбил самолет МАУ: Данилов рассказал, когда тела погибших вернут в Украину

Данилов утверждает, что Украина не будет останавливать расследование и потребует наказания виновных.

Тела погибших в результате попадания ракеты в самолет украинских авиалиний МАУ вернут в Украину 20-21 января.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC Украина.

По его словам, в настоящее время идентифицировано 30% тел.

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"Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление - это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости", – добавил Данилов.

Он утверждает, что Украина не будет останавливать расследование и потребует наказания виновных.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки». При этом Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

По его словам, «в условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.