Камера "поймала" момент падения самолета МАУ (видео)

На кадрах видно, что произошла яркая вспышка.

В сети опубликовали видео момента падения украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Запись сделана камерой наблюдения. На ней видно, как упал Boeing 737. На опубликованных в сети кадрах видна яркая вспышка и падение горящих обломков самолета на землю.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.