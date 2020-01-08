Катастрофа украинского "Боинга": Иран намерен самостоятельно расшифровывать данные "черных ящиков"

Ранее сообщалось, что Тегеран не планирует передавать черные ящики самолета производителю – компании Boeing.

Расшифровка данных "черных ящиков" самолета МАУ, разбившегося под Тегераном 8 января, будет происходить в Иране.

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Как сообщает ТСН, ссылаясь на иранское агентство ISNA, такое заявление сделал начальник департамента реагирования на чрезвычайные события Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране", - сказал Резаифар.

Ранее сообщалось, что Тегеран не планирует передавать черные ящики самолета производителю – компании Boeing.

Как сообщал УНИАН, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. По предварительным данным, в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

В связи с катастрофой самолета при СНБО Украины создан оперативный штаб. В украинском МИД открыли специальную горячую линию. С сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.