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Катастрофа самолета МАУ в Иране: место трагедии показали с высоты птичьего полета (видео)

18:37, 08 января 2020
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения пассажирского лайнера.

Также можно увидеть и фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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Теги: #авиакатастрофа#Иран#МАУ