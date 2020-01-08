Катастрофа самолета МАУ в Иране: место трагедии показали с высоты птичьего полета (видео)

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения пассажирского лайнера.

Телеканал ABC опубликовал видео с места катастрофы самолета МАУ рейсом Тегеран-Киев, снятое с высоты птичьего полета.

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения пассажирского лайнера.

Также можно увидеть и фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.

Aerial footage shows debris strewn over wide area at Iran crash site. https://t.co/sqhmok0gyHpic.twitter.com/qgjnHRIcKP — ABC News (@ABC) January 8, 2020

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.