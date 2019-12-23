В Киеве произошел пожар в общежитии, эвакуировали более 300 студентов

Возгорание возникло в подсобном помещении на первом этаже здания. В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Киеве произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета.

Как сообщает "Информатор", возгорание возникло в корпусе № 8 по адресу улица Нежинская, 29б. Из здания эвакуировали более 300 студентов. В результате происшествия никто не пострадал.

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Отмечается, что на момент прибытия спасателей девятиэтажный дом был заполнен дымом. Часть спасателей отправилась на разведку и поиск очага возгорания, а часть начали эвакуацию студентов. Из-за серьезного задымления спасателям понадобилась подмога.

Во время обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже. Это была не жилая комната.

Возгорание оперативно ликвидировали.

После ликвидации студентов в помещение не впустили. Чтобы не мерзнуть, они отправились в ближайшие корпуса общежитий. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал УНИАН, вечером, 20 декабря, в Киеве в 16-этажном жилом доме вспыхнул крупный пожар. В квартире огнеборцы обнаружили тела 2 человек.