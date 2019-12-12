В Черниговской области ищут бандитов, которые массово грабят дома состоятельных граждан

Среди жертв нападений – предприниматели и фермеры.

В Черниговской области за последние две недели совершено три разбойных нападения с проникновением в жилье состоятельных граждан и завладением значительными суммами средств в гривне и иностранной валюте.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, вчера в селе Клочков Черниговского района произошло нападение на местного фермера.

Согласно предварительной информации, несколько мужчин в масках ворвались в дом, жестоко избили хозяина и завладели деньгами в сумме около 100 тыс. грн. Есть предположение, что злоумышленники действовали по «наводке», так как накануне мужчина снял деньги с банковского счета для выплаты заработной платы своим сотрудникам.

Аналогичные преступления произошли в поселке Понорница Коропского района и селе Старый Белоус Черниговского района.

В частности, в поселке Понорница неизвестные в масках ворвались в дом местного предпринимателя, связали хозяев и завладели деньгами в сумме 200 тыс. грн и 90 тыс. долл., а также золотыми украшениями. Кроме того, неизвестные избили мужчину, который находился в то время во дворе предпринимателя.

Кроме того, в Старом Белоусе группа неизвестных в масках и с оружием проникла в два дома местных жителей. Нападавшие надели наручники на женщину и мужчину и стали их бить, требуя отдать деньги и драгоценности. Их добычей стали 100 тыс. грн, 1,5 тыс. евро, золото, охотничье ружье и газовый пистолет. После этого разбойники ушли с потерпевшим в дом его матери, который расположен рядом. Там злоумышленники завладели 10 тыс. долл. и несколькими десятками тысяч гривен.

Местные СМИ предполагают существование вооруженной банды, которая совершает нападения на дома жителей Черниговской области.

В то же время официально в секторе коммуникаций ГУ ЧП в области сообщили, что в течение ноября-декабря в Черниговской области было совершено девять разбойных нападений – шесть в районах области и три в областном центре.

«Полиция Черниговской области активно работает над раскрытием этих преступлений. Заметим, что пока у полиции нет оснований утверждать, что к этому причастны одни и те же люди», - прокомментировали в секторе коммуникаций ГУ ЧП в области.

По всем фактам были возбуждены уголовные производства по статье 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Максимальная санкция наказания – лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.