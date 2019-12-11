Пожар в Одессе: опознана еще одна жертва – преподавательница колледжа

Погибшая Наталья Третьякова была заведующей отделенемя правового направления колледжа.

Опознана еще одна жертва пожара, который произошел в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает "Думская".

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Как сообщила на сегодняшней сессии горсовета вице-мэр Светлана Бедрега, это 48-летняя преподавательница колледжа Наталья Третьякова. По словам чиновницы, женщину опознали родственники.

Наталья Третьякова была заведующей отделением правового направления колледжа.

Что касается остальных жертв пожара, то с ними все сложнее.

"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", - отметила Бедрега.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В этом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

Уже подтверждена гибель в результате пожара 12 человек, пострадали более 30 человек. 4 человек считаются пропавшими без вести.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Готовится подозрение двум фигурантам.

10 декабря директору колледжа Любови Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).