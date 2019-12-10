Директору сгоревшего в Одессе колледжа вручили подозрение в служебной халатности

По данным полиции, получено подтверждение нарушений техники безопасности в учебном заведении.

Правоохранители вручили подозрение в служебной халатности директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Читайте такжеВ Одессе готовятся разобрать стену сгоревшего колледжа: движение транспорта в центре ограничено (видео)

Он отметил, что подозрение объявлено 9 декабря, руководитель учебного заведения Любовь Кочерга подозревается в халатном отношении к своим обязанностям.

«Безусловно, есть и другие фигуранты, и следствие продолжается», - сказал Бех. Он также отметил, что в колледже не все сотрудники были должностными лицами. Поэтому необходимо провести еще следственные действия - экспертизы, проверки и тому подобное, чтобы можно было квалифицировать их действия.

По словам Беха, есть подтверждения нарушений техники безопасности, в частности, по эвакуации людей - фактически эвакуация людей была невозможной.

В настоящее время продолжается осмотр места событий, который начался после полудня 5 декабря.

Как уточнил Бех, сейчас рассматриваются три версии причины возгорания - поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Напомним, Любовь Кочерга занимает должность директора указанного колледжа с марта 2016 года. В учебном заведении работает около 40 лет.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподавательница Анна Бортюк, 6 декабря - еще две жертвы, в ночь на 7 декабря - один человек, в тот же вечер - еще двух и стало известно о том, что в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 декабря обнаружили еще два тела, столько же - в ночь на 9 декабря.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.

8 декабря стало известно, что Шатохин и Бортюк, которая выводила из огня детей, будут представлены к званию «Герой Украины».

Вчера, 9 декабря, Одесская ОГА заявила о риске обрушения стен горевшего колледжа.