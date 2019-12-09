СМИ: на чердаке в центре Львова нашли боевой автомат с глушителем и патронами

Среди найденного также бронебойные патроны.

В центре Львова, на чердаке четырехэтажного здания, где расположены редакции нескольких местных СМИ, обнаружили боевой автомат с глушителем и коллиматорный прицел с патронами. Оружие было в сумке, которую нашли сотрудники компании.

Об этом заявил финансовый директор ТРК "Люкс" Алесандр Денищук, передает издание ZAXID.NET.

Как рассказал Денищук, инцидент произошел вечером воскресенья, 8 декабря, на площади Галицкой 15. Чердак, где обнаружили оружие, был со свободным доступом. Уточняется, найденный автомат с глушителем и коллиматорный прицел внешне похож на чешскую модель CZ Ѕа vz.58. Вместе с оружием были найдены бронебойные патроны.

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Сейчас этим происшествием занимаются правоохранители, которые должны выяснить, кто оставил в здании оружие. Кроме того, изъятое оружие отправили на экспертизу, которая установит точную модель автомата.

"С этого чердака виден только внутренний двор дома и лестничную клетку, где проходят посетители и работники ТРК "Люкс" и сайта ZAXID.NET", – прокомментировал Александр Денищук.

К слову, в этом доме расположены несколько редакций, входящих в медиахолдинг ТРК "Люкс". В частности, это ZAXID.NET радио "Люкс ФМ", сайт "24 канала" и портал "Футбол 24". Также там размещено управление коммунальной собственности городского совета Львова.

Напомним, ранее в Донецкой области военнослужащие обнаружили тайник с боеприпасами и гранатометами. Бойцы нашли оружие в подвале одного из жилых домов во время выполнения боевого задания. Из тайника изъяли три гранатомета РПГ-22, почти 200 патронов, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы.