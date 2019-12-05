Во Львове задержанный украл у полицейского оружие, электронный ключ и сбежал из участка

Через некоторое время беглеца удалось задержать, оружие и ключ изъяли.

5 декабря 48-летний львовянин, подозреваемый в совершении кражи, находясь в помещении Лычаковского отдела полиции, завладел табельным оружием одного из полицейских, а также электронным ключом от входной двери в помещение отдела и скрылся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Для розыска и задержания злоумышленника на территории Львова и области немедленно был введена полицейская операция, в которой были задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Как сообщается, около 04:25 оперативники уголовного розыска установили место пребывания беглеца и задержали его. Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяли.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.1 ст.262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением) и ч.3 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – от трех до семи лет лишения свободы.