На Киевщине женщина натравила бойцовскую собаку на людей

В результате инцидента пострадала 37-летняя участница конфликта – от разъяренного животного ее спас муж.

В Киевской области будут судить хозяйку бойцовской собаки за то, что она натравила животное на другую женщину.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в Белой Церкви. Как рассказали в прокуратуре, ссора возникла между супругами с детьми и хозяйкой собаки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она сначала ударила прохожую собачьей цепью по голове, после чего дала животному команду «фас». Собака набросилась на потерпевшую, а ее владелица продолжила избиение. Спасать пострадавшую пришлось ее мужу – 37-летнюю женщину доставили в больницу.

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По факту было открыто уголовное дело, хозяйке собаки объявили о подозрении, а обвинительный акт против нее направили в суд. Сейчас ей грозит штраф от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщалось, на Черниговщине водитель застрелил собаку, которая якобы лаяла на его автомобиль.