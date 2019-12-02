Лаяла на автомобиль: в Черниговской области водитель застрелил уличную собаку

Очевидцы утверждают, что причиной расправы стал лай животного на автомобиль.

В Прилуках Черниговской области полиция устанавливает лиц, находившихся в автомобиле, из которого застрелили уличную собаку.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, 29 ноября на линию «102» поступило сообщение от жительницы Прилук о том, что незнакомцы застрелили уличную собаку.

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Последние уверяют, что животное лаяло на автомобиль, который проезжал во дворе многоэтажки. Автомобиль остановился, стекло со стороны водителя опустилось и оттуда несколько раз выстрелили. От полученных травм пес погиб на месте.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий по установлению лиц, совершивших это правонарушение. Назначен ряд экспертиз.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) - наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.