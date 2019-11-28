На Сумщине пассажиры напали с ножом на таксиста: их всех задержали коллеги водителя

Троих пассажиров, которые, очевидно, пытались завладеть автомобилем, задержали и передали полиции коллеги водителя.

В Шосткинском районе Сумской области совершено разбойное нападение на таксиста.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальница отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в области Эльвира Биганова-Шульман, нападение на таксиста было совершено сегодня вечером, 28 ноября.

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По её информации, автомобиль такси для поездки за город трое пассажиров заказали в Шостке.

«После того, как автомобиль покинул пределы населенного пункта, один из пассажиров, сидевший сзади, нанес водителю удар ножом, очевидно, пытаясь завладеть таким образом транспортным средством», – рассказала Биганова-Шульман.

Она также отметила, что удар прошел по касательной, а водитель сумел сориентироваться, выхватил нож за лезвие и выбросил его из машины.

«В результате нападения водитель получил ранение уха, а также порез ладони, которой сумел перехватить нож после удара. При этом он смог включить рацию и передать сигнал тревоги диспетчеру службы такси. Последняя вызвала подмогу. Нападавших задержали сами таксисты на дороге, которая ведет из Шостки в посёлок Воронеж Шосткинского района», – уточнила Биганова-Шульман.

В настоящее время на месте события работает следственно-оперативная группа. Сюда же прибыл начальник Шосткинского отдела полиции Сергей Забозлаев.

«Все трое злоумышленников были переданы таксистами правоохранителям. Сейчас с ними работают следователи», – подытожила Биганова-Шульман, пообещав сообщить дополнительные подробности случившегося утром в пятницу.