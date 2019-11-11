В Сумской области внезапно умер 12-летний мальчик

По словам матери, сын до вечера гулял с друзьями, после чего дома ему стало плохо. Ночью мать нашла сына мертвым.

В городе Шостка Сумской области полицейские выясняют обстоятельства внезапной смерти 12-летнего ребенка.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, инцидент произошел сегодня ночью.

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«О смерти 12-летнего мальчика в полицию сообщил фельдшер бригады «скорой помощи». По его словам, ребенок умер до приезда медиков. По указанному адресу немедленно отправились следственно-оперативная группа полиции и судмедэксперт», - отмечается в сообщении.

По словам матери парня, он до вечера гулял с друзьями на улице. Дома ему стало плохо. Она помогла сыну лечь спать, а ночью нашла его мертвым.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГУ НП в области, криминалистическая лаборатория.

Правоохранители в рамках открытого по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК уголовного производства устанавливают поминутно передвижение ребенка по городу и опрашивают всех, кто может в той или иной степени прояснить обстоятельства событий, которые привели к смерти мальчика.

Досудебное расследование продолжается.