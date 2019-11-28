В Днепре вор залез в квартиру и умер при встрече с хозяином

Выйдя в коридор, хозяин квартиры увидел испуганного мужчину, который заверил, что ничего не крал.

В четверг, 28 ноября, вор забрался в квартиру на улице Макарова, где наткнулся на ее хозяина, после чего потерял сознание и умер.

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Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, хозяин квартиры находился дома, когда услышал шаги. Выйдя в коридор, он увидел испуганного мужчину, который заверил, что ничего не крал. Но хозяин квартиры настоял на том, чтобы он дождался приезда полиции. Злоумышленник начал сопротивляться, из-за чего мужчине пришлось задержать его силой. Через некоторое время тот внезапно потерял сознание и вскоре умер.

Как хозяин квартиры, так и медики безуспешно пытались откачать мужчину. Причина смерти на данный момент неизвестна. По неподтвержденной информации, когда хозяин квартиры удерживал злоумышленника, то сильно надавил ему на грудь, из-за чего мужчина умер от так называемого синдрома длительного сдавливания.

Как сообщал УНИАН, в Белогородке Киевской области вор за ночь обошел 85 домов.