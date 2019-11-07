Обошел 85 домов за ночь: на Киевщине ищут наглого вора (видео)

Когда вору не удавалось отпереть двери, он шел в следующий дом.

В Белогородке Киевской области один вор держит в страхе целый коттеджный городок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По их данным, вор работал на нескольких десятках дворов. Вора хорошо видно на многочисленных камерах наблюдения, однако полицейские пока что его найти не могут. В некоторых семействах вещи украли в то время, когда они были дома и спали в нескольких метрах.

«Местных больше всего удивляет наглость, с которой работал вор, поскольку, как видно с камер наблюдения, он совершенно никуда не спешил. Когда ему не удавалось отпереть двери, он шел в следующий дом. В общей сложности вор обошел 85 домов. На это у него ушло пять часов. Местные подозревают, что у него был сообщник, так как на камерах видно, что время от времени он говорит по рации», - рассказал корреспондент с места события.

Кроме домов, вор пытался ограбить автомобили. Местные опасаются, что он придет снова.