В Днепре снова "заминировали" ряд школ: около двух тысяч учеников эвакуированы

Накануне в Днепре также "заминировали" сразу три школы.

В Днепре полиция получила сообщение о заминировании ряда учебных заведений. В зданиях школ работают специалисты-взрывотехники, всего эвакуировано около двух тысяч учеников.

Читайте такжеВ Харькове "заминировали" все больницы, торговые центрах, гостиницы, детсады и дома

Как сообщается в Facebook Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета, сообщения о минировании правоохранители получили в 10:30 утра.

«Заминировали» гимназию № 3 (ул. Г. Королевой, 14-Б), 709 учеников, и школу № 121 (ул. Г. Королевой, 14-Г), 870 учащихся. Также пришло сообщение о заминировании школы № 17 (ул. Смоленская, 1), 500 учеников

Впоследствии сообщили и о взрывчатке в школе №29 ( ул. Батумская, 64), 600 учеников.

Отмечается, что ученики и сотрудники эвакуированы. На местах работают следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи, спасатели, представители других ведомств.

Учащихся начальной школы частично отпускают домой с родителями. Средние, старшие классы находятся за территорией учреждений образования.

Накануне в Днепре "заминировали" сразу три школы. Сообщение о взрывчатке поступили учебным заведениям около девяти утра по электронной почте.