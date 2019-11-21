На Закарпатье взяли под стражу женщину, которая до смерти забила сожителя метлой
В Закарпатской области по ходатайству Тячевской местной прокуратуры взяли под стражу женщину, которая метлой забила до смерти своего сожителя.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Как говорится в сообщении, следственным судьей Тячевского районного суда взята под стражу на 60 суток женщина, которая подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений сожителю, повлекших его смерть.
Досудебное расследование осуществляют следователи Тячевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области по признакам ч. 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины.
«Процессуальное руководство за ходом следствия обеспечивает Тячевская местная прокуратура», - уточнили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, вечером 17 ноября в дежурную часть Тячевского отдела полиции поступило сообщение, что в селе Грушевое на улице Туряницы без признаков жизни обнаружено тело 54-летнего местного жителя. Причиной смерти мужчины стало нанесение ему тяжких телесных повреждений.
В частности, во время ссоры между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого женщина деревянным черенком от веника нанесла телесные повреждения сожителю. Удар рукоятью пришелся на висок. Кроме того, женщина нанесла мужчине удары ногами и руками по различным частям тела. В результате полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте. По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.