На Закарпатье взяли под стражу женщину, которая до смерти забила сожителя метлой

Женщина забила до смерти 54-летнего мужчину во время бытовой ссоры.

В Закарпатской области по ходатайству Тячевской местной прокуратуры взяли под стражу женщину, которая метлой забила до смерти своего сожителя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, следственным судьей Тячевского районного суда взята под стражу на 60 суток женщина, которая подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений сожителю, повлекших его смерть.

Досудебное расследование осуществляют следователи Тячевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области по признакам ч. 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

«Процессуальное руководство за ходом следствия обеспечивает Тячевская местная прокуратура», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 ноября в дежурную часть Тячевского отдела полиции поступило сообщение, что в селе Грушевое на улице Туряницы без признаков жизни обнаружено тело 54-летнего местного жителя. Причиной смерти мужчины стало нанесение ему тяжких телесных повреждений.

В частности, во время ссоры между гражданскими супругами возник конфликт, в ходе которого женщина деревянным черенком от веника нанесла телесные повреждения сожителю. Удар рукоятью пришелся на висок. Кроме того, женщина нанесла мужчине удары ногами и руками по различным частям тела. В результате полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте. По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.