Специалисты эвакуировали из зданий более 1 тысячи человек.

В Харькове неизвестный сделал ложное сообщение о минировании более 300 объектов.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, гостиниц и некоторых жилых домов в Харькове поступила в полицию по электронной почте 14 ноября.

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По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

«Специалисты обследовали все указанные учреждения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 1189 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности работники полиции осмотрели 315 объектов - 10 жилых домов, 51 учреждение здравоохранения (в числе которых пять родильных домов), 43 торговых центра, 190 детсадов, 21 гостиницу.

Следователем открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.