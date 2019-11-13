Верховную Раду "заминировали" после голосования за законопроект о рынке земли

В Раду направлены СОГ УП, ВТС, кинологи.

В среду, 13 ноября в полицию Киева поступило сообщение о минировании Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает "ДТП. Киев".

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"Печерский район, в 15:15 ч. на "102" позвонил неизвестный мужчина с номера мобильного телефона, и сообщил, что по ул. Грушевского, 5, Верховная Рада Украины заминирована. Через 20 минут будет взрыв", – говорится в сообщении.

В Раду направлены СОГ УП, ВТС, кинологи. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Под зданием парламента проводят протест противники реформы.