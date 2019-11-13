цей матеріал доступний українською

Верховную Раду "заминировали" после голосования за законопроект о рынке земли

16:07, 13 ноября 2019
Происшествия
85 0
О результатах проверки будет сообщено дополнительно / фото УНИАН

Об этом сообщает "ДТП. Киев".

Читайте такжеСтрельба и разрисованные витрины: ночью вандалы в Киеве устроили расправу над российским магазином (фото)

"Печерский район, в 15:15 ч. на "102" позвонил неизвестный мужчина с номера мобильного телефона, и сообщил, что по ул. Грушевского, 5, Верховная Рада Украины заминирована. Через 20 минут будет взрыв", – говорится в сообщении.

В Раду направлены СОГ УП, ВТС, кинологи. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Под зданием парламента проводят протест противники реформы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Запуск рынка земли в Украины
Теги: #Рада#минированиепогода в Киеве