Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли

Законопроект предусматривает введение рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Верховная Рада одобрила законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2178-10 в первом чтении проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект (№2178-10), который не допускает к купле земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.