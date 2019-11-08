В Одесской области условно осужден пенсионер, из ружья которого его 12-летний внук застрелил подростка

Соответствующее постановление суда принято вчера.

Беляевский районный суд Одесской области за ненадлежащее хранение оружия приговорил к условному сроку наказания пенсионера, из ружья которого его 12-летний внук в сентябре этого года застрелил 15-летнего товарища.

Как сообщили УНИАН в суде, соответствующее постановление принято вчера, 7 ноября.

Как отмечается, в четверг во время предварительного заседания рассмотрено уголовное производство в отношении ранее не судимого пенсионера, которому вменяют статью 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, если это повлекло гибель людей) Уголовного кодекса Украины. На этом заседании между прокурором Ильичевской местной прокуратуры Одесской области и обвиняемым утверждено соглашение о признании виновности.

«В частности, мужчина признан виновным. Ему назначено согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года… с испытательным сроком 1 год», - сообщили в суде.

Осужденный обязан согласовывать ряд своих действий с уполномоченным органом по вопросам пробации: об изменении места своего проживания, периодически являться для регистрации, не выезжать без согласования за пределы Украины.

По данным следствия, вышеназванный пенсионер является владельцем охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58, 12 калибра, на которое имеет соответствующее разрешение. В конце сентября текущего года, находясь по месту жительства в селе Августовка Беляевского района, он передал это ружье вместе с сумкой с патронами своему внуку (2006 г. р.). При этом, мужчина попросил ребенка положить оружие в комнату возле сейфа. Мужчина знал, что оружие и боеприпасы не помещены в сейф, но оставил их без присмотра.

Около 13.30 малолетний внук взял ружье и один патрон, понес их в кухню, где во время «демонстрации» ружья, не имея навыков обращения с оружием, по неосторожности выстрелил в грудную клетку подростку (2004 г. р.).

Как сообщал УНИАН, 29 сентября текущего года в Беляевском районе Одесской области 12-летний мальчик застрелил из ружья 15-летнего подростка, пришедшего к нему в гости.

Потерпевший получил смертельное ранение в область грудной клетки.

В полиции заявили, что по факту гибели подростка открыто производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснилось, подросток получил смертельное ранение из ружья, принадлежащего дедушке стрелявшего.