На столичных станциях метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" не нашли взрывчатки

Киевское метро сейчас работает в обычном режиме.

Станции метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" проверили из-за сообщения о минировании, взрывоопасных предметов не обнаружено.

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"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", - сообщили в Telegram-канале столичного метро Kyivmetroalert.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 ноября, станции метро "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки были закрыты, поскольку поступил анонимный звонок о минировании.