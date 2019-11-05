На столичных станциях метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" не нашли взрывчатки
11:31, 05 ноября 2019Происшествия
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Киевское метро сейчас работает в обычном режиме.
Правоохранители осмотрели станцию "Майдан независимости" / Фото УНИАН
Станции метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" проверили из-за сообщения о минировании, взрывоопасных предметов не обнаружено.
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"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", - сообщили в Telegram-канале столичного метро Kyivmetroalert.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 ноября, станции метро "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки были закрыты, поскольку поступил анонимный звонок о минировании.
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