В Киеве "заминировали" станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта"
09:45, 05 ноября 2019Происшествия
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На станциях ищут взрывчатку.
Иллюстрация / REUTERS
В Киеве станции метро "Майдан Незалежности", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки синей и зеленой ветки метро закрыт.
Как сообщает в Facebook "Киевский метрополитен", поступил анонимный звонок о минировании.
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"Станции "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об открытии станций будет сообщено сразу по завершении проверки.
Напомним, 1 ноября неизвестный сообщил о минировании станций метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Позже после "минирования" открыли все центральные станции метро и переходы между ветками.
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