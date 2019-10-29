В Житомирской области из исправительного центра сбежал заключенный

Беглецом оказался 39-летний киевлянин Сергей Солоха.

В Житомирской области правоохранители проводят поиски заключенного, который в понедельник, 28 октября, бежал из Бердичевского исправительного центра.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Отмечается, что разыскивается 39-летний киевлянин Сергей Солоха.

«Мужчина осужден за совершение ряда преступлений и отбывал наказание в Бердичевском исправительном центре, который 28 октября самовольно покинул», - уточнили в полиции.

Там также добавили, что беглец имеет рост около 165 см, темные волосы с залысинами на висках и макушке, серые глаза и особые приметы: татуировка на обоих предплечьях в виде абстракции, на руках ниже локтя - надписи латиницей. Также у Солохи есть абстрактное тату на левой руке.

Осужденный был одет в черные куртку и спортивные штаны.