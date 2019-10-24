Принял за парня: в Киеве неизвестный избил лесбиянку возле женской уборной в ТЦ (видео)

У девушки ушибы головы, шеи и уха, есть подозрение на сотрясение мозга.

В киевском торговом центре «Космополит» неизвестный мужчина возле уборной избил девушку нетрадиционной сексуальной ориентации из-за того, что принял ее за парня.

Читайте такжеВ Киеве молодчики напали на участников мероприятия в рамках Марша равенстваОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице ЛГБТ-организации «KyivPride».

Отмечается, что инцидент произошел 19 октября

«Пара пошла в уборную, но за ними побежал мужчина. Он обратился к Марии со словами «Пацанчик, тебе здесь не место». По словам Анастасии, это и стало причиной нападения, ведь мужчина считал, что Мария – это парень, и ей не место в женском туалете. Когда Мария лично ответила ему, что она девушка, ситуация переросла в ссору и драку, мужчина стал оказывать агрессию. Он начал тащить за руку Марию, впоследствии свернул ее, перевернул через себя и ударил головой об кафель», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что у девушки ушибы головы, шеи и уха, есть подозрение на сотрясение мозга.

«Все побои сняты врачами, заявление в полицию составлено», – добавили в организации.

В «KyivPride» обратились к гражданам с призывом помочь в установлении личности нападавшего и призвали Национальную полицию эффективно расследовать это дело, а Верховную Раду и Кабинет Министров – ввести действенное законодательство о преступлениях на почве ненависти.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине впервые завели дело за нарушение равноправия граждан.