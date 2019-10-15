Нападение на военного-гея: в Украине впервые завели дело за нарушение равноправия граждан

Нападавшим грозит до 5 лет лишения свободы.

В Украине впервые открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан» за нападение на гея.

Читайте такжеВ Киеве молодчики напали на участников мероприятия в рамках Марша равенстваОб этом говорится на странице «Военные ЛГБТ и наши союзники» в Facebook.

«После нападения на Василия Давыденко впервые в истории Украины было открыто уголовное производство по статье 161 – «Нарушение равноправия граждан», уголовная ответственность – лишение свободы до 5 лет», – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве неизвестные напали на ветерана войны на Востоке, 41-летнего Василия Давыденко. Мужчина убежден, что нападение произошло из-за его открытой сексуальной ориентации.