В Запорожской области пенсионерку до смерти загрызли бродячие собаки
13:34, 23 октября 2019Происшествия
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Женщину с рваными ранами на теле нашли односельчане. В полиции полагают, что на нее напали бродячие псы.
Женщина умерла в больнице через два дня после происшествия / фото kaluga24.tv
В Пологовском районе Запорожской области пожилая женщина скончалась, вероятнее всего, в результате нападения бродячих собак.
Как сообщили УНИАН в районном отделе полиции, инцидент произошел в воскресенье, 20 октября.
Отмечается, что днем жители села Семеновка на окраине населенного пункта нашли женщину, 1948 г. р., в бессознательном состоянии.
На ее теле люди обнаружили многочисленные рваные раны – на конечностях, животе и голове.
Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Пологовской районной больницы. Вчера, 22 октября, пострадавшая скончалась.
По факту гибели женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
В полиции полагают, что женщина стала жертвой нападения бродячих собак.
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