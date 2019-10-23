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В Запорожской области пенсионерку до смерти загрызли бродячие собаки

13:34, 23 октября 2019
Происшествия
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Женщина умерла в больнице через два дня после происшествия / фото kaluga24.tv

Как сообщили УНИАН в районном отделе полиции, инцидент произошел в воскресенье, 20 октября.

Отмечается, что днем жители села Семеновка на окраине населенного пункта нашли женщину, 1948 г. р., в бессознательном состоянии.

На ее теле люди обнаружили многочисленные рваные раны – на конечностях, животе и голове.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Пологовской районной больницы. Вчера, 22 октября, пострадавшая скончалась.

По факту гибели женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В полиции полагают, что женщина стала жертвой нападения бродячих собак.

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Теги: #гибель#собака#женщина#Запорожская областьпогода в Запорожье