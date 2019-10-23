Взрыв в центре Киева: один из погибших служил на Донбассе (фотогалерея)

Полиция открыла производство по статье "умышленное убийство".

Одним из погибших в результате взрыва в центре Киева оказался мужчина 1966 года рождения, который проходил службу на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУМВД города Киева Герман Приступа, пишет Радио Свобода.

По его словам, другим погибшим является охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв. Приступа также подтвердил, что взорвалась граната.

"Опрашиваем свидетелей, конфликта никто не видел... Открыли производство по статье "умышленное убийство". Видим по видео, которое есть у нас в распоряжении, что они разговаривали", - сказал Приступа. Других подробностей он не привел.

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Как сообщает пресс-служба Полиции Киева, в результате взрыва, который произошел около 23 часов на улице Пушкинской, погибло двое мужчин. Еще одну девушку с телесными повреждениями госпитализированы.

Пострадавшая девушка, по словам Приступы, имеет легкие телесные повреждения, она была в 30 метрах от места взрыва, и ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, во вторник вечером, 22 октября, в центре Киева на улице Пушкинская произошел взрыв. В результате двое мужчин погибли, еще один человек получил ранения.