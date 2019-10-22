В центре Киева прогремел взрыв, есть погибшие (фото, видео)

Взрыв произошел в центре Киева на улице Пушкинская.

В центре Киева на улице Пушкинская 34 произошел серьезный взрыв.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"Серьезный взрыв произошел в центре города. На улице Пушкинской в результате взрыва погибли два человека", - сказано в сообщении.

По предварительной информации сдетонировала граната, добавляет издание.

Как отмечает "Информатор", в результате взрыва двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

На месте работают взрывотехники, скорая, полиция.

Очевидцы рассказывают, что взрыв произошел недалеко от входа в бар "Пророк". Там на ступеньках сидели двое мужчин. Один из них - вернулся с войны с Донбасса, держал в руках гранату, которая и взорвалась.

Женщина, которая находилась недалеко в кафе, получила ранения и была госпитализирована.

"По словам свидетелей, один из погибших мужчин охранник офиса, который находится рядом. Вдвоем с другим мужчиной они сидели на входе в дом, как вдруг что-то взорвалось якобы у одного из них в руках", - пишут "Стражи эспрессо".