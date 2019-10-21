В Чернигове девушка получила пожизненное заключение за жестокое убийство своих родственников

По версии следствия, девушка в ходе конфликта нанесла несколько десятков ножевых ранений дяде и тете.

В Чернигове к пожизненному заключению приговорена 23-летняя девушка за убийство дяди и тети, которое произошло в апреле прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, соответствующий приговор огласила сегодня коллегия судей Деснянского районного суда г. Чернигова.

Согласно информации, в ночь на 27 апреля в Чернигове на улице Мезенцева в одной из многоэтажек нашли тела супругов с многочисленными ножевыми ранениями. 22-летнюю племянницу погибшего, проживавшую с ним и его женой, задержали по подозрению в совершении двойного убийства. У девушки тоже имелись ножевые ранения, ее взяли под стражу в больнице. Подозреваемая длительное время молчала и не рассказывала никаких подробностей.

В судебном заседании она частично признала свою вину. По ее версии, дядя напал на тетю, а она пыталась ее защитить.

В то же время, согласно данным досудебного расследования, обвиняемая по месту жительства находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вечером, когда домой вернулись ее дядя с тетей, у них возник конфликт. Затем она нанесла многочисленные ножевые ранения (по несколько десятков) сначала своему дяде, а потом тете.

«В ходе длительного судебного разбирательства прокурором предоставлены доказательства, которые непосредственно исследованы судом. Коллегия судей признала их надлежащими и допустимыми, а также согласующимися между собой и подтверждающими совершение лицом инкриминируемого преступления», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор в ходе судебных прений ориентировал суд на назначение девушке наказания в пределах санкции п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

«Такое наказание предложено прокурором учитывая отягчающие обстоятельства, в частности, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и в отношении лиц, с которыми обвиняемая находилась в семейных отношениях. На пожизненном лишении свободы настаивали и родственники погибших», - добавили в пресс-службе.

Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сторона защиты осужденной намерена обжаловать приговор, поскольку суд не учел ни одного аргумента в ее пользу.