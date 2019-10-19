Под Киевом полицейские четыре часа пытали мужчину - ГБР

Правоохранители надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность Васильковского района Киевщины, где продолжили жестоко избивать.

Следователи Госбюро расследований объявили подозрение в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

Об этом 19 октября на своем Telegram-канале сообщил руководитель ГБР Роман Труба.

По словам руководителя ГБР, история произошла еще в декабре прошлого года из-за словесной перепалки на остановке общественного транспорта.

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"Мужчина на остановке общественного транспорта вступил в словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить человека прикладом автомата. На видео хорошо видно, что людей в погонах совсем не смущает количество прохожих и автомобилей вокруг. Они цинично продолжают применять силу", - написал Труба.

Далее правоохранители надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность Васильковского района Киевщины, где продолжили жестоко избивать. Затем, правоохранители, по словам Трубы, закрыли человека в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов.

"Родственники мужчины его разыскивали и, надеясь на помощь, обращались к тому же Васильковскому отделу полиции. Полицейские, кстати вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушении. Преступление хотели скрыть, ответственности избежать", - продолжил он.

Ранее следователи ГБР сообщили о подозрении двум одесским полицейским, которые летом запугивали, били кулаками и ногами, чтобы получить признание у подозреваемого.